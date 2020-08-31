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Ordulu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek limandan denize açıldı.

Ordulu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
31.08.2020 22:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:10

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek limandan denize açıldı. Balıkçılar, bu yılın palamut açısından oldukça verimli geçeceğini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, bu gece itibarıyla sona eriyor. 1 Eylül tarihi itibarıyla avlanmaya başlayacak olan Ordulu balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını kaydettiler. Balıkçılar, geçen yıl palamut olmadığını hatırlatarak, bu yıl ise hem palamut, hem de hamsi balığı açısından oldukça verimli bir avlanma sezonu geçireceklerinden umutlu olduklarını kaydettiler.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde de hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek limandan denize açıldı. Yalıköy Mahallesi'nde bulunan balıkçılar da ailelerine veda ederek limandan denize açılarak sezonu açtı.

"Son 50 yılkın en bol palamudu"

Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, 35 tayfa ile birlikte yeni sezonu açacaklarını ifade ederek, aylardır bu anı beklediklerini kaydetti. Bu sezonun palamut açısından çok verimli olduğuna değinen Mollaoğlu, "Geçtiğimiz yıl hiç olmayan palamut bu yıl çok fazla. Nasıl ki Karadeniz'den gaz fışkırdı, bu sene de palamut fışkırıyor. Belki de son 50 yılın en bol palamudu. Belki 100, belki 200 bin ton palamut bekleniyor. Tüm Türkiye'ye bu palamudu ulaştıracağız, vatandaşlar da bol bol yiyecek. Fiyatlar da çok uygun olacak. Palamut bu sene şov yapacak" dedi.

Av yasağının kalkması ile birlikte bu gece balıkçıların avlanmaya başlayacaklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise balıkçılar bol ve bereketli bir sezon diledi. Başkan Kibar, "İnşallah güzel bir sezon olacak. Rabb'im bereketli bir sezon nasip etsin. Memleketimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Vedat Soylu isimli balıkçı, bu yıl güzel bir sezon umduklarını belirterek, "Tek umudumuz palamut ve hamsi. Zor bir meslek, ailemizi geride bırakıyoruz. Hangi şartlarda çalışacağımız belli değil, inşallah emeğimizin karşılığını alırız. İnşallah mürettebat ile birlikte kazasız bir şekilde tamamlarız. Balık var gibi, işaretler de onu gösteriyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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