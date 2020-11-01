Ordulu balıkçılar sezonun ilk iki ayında palamuttan umduğunu buldu

Ordu'da 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek av sezonuna başlayan balıkçılar, iki aylık süreçte özellikle palamuttan umduğunu buldu.

Ordu'da 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek av sezonuna başlayan balıkçılar, iki aylık süreçte özellikle palamuttan umduğunu buldu.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonun başlamasının ardından iki aylık sürenin geride kaldığını söyledi.

Balıkçıların özellikle palamutta umduğunu bulduğunu aktaran Karadeniz, "Palamut beklediğimiz gibi çıktı. Tahminlerimiz tuttu. İki ay içerisinde en çok avlanan balık palamut oldu." dedi.

Karadeniz, geçen sezona oranla oldukça fazla palamut avlandığına dikkati çekerek, kasım ayında az da olsa palamut avının süreceğini ifade etti.

Şu anda palamut ile hamsi arasında bir geçiş dönemi olduğunu kaydeden Karadeniz, "Kasım ayının ortalarına doğru hamsi avının tam anlamıyla başlaması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bölgemiz yağışlı. Ondan sonra hamsinin bollaşması ve tezgahlara da uygun fiyattan gelmesi bekleniyor." diye konuştu.

Karadeniz, Ordu'da şu anda tezgahlarda, yaklaşık 600 gram palamudun tanesinin 15 liradan alıcı bulduğunu, mezgitin kilogramının 25, istavritin 30, hamsinin ise 20 liradan satıldığını belirterek, deniz suyunun soğumasıyla daha bereketli bir avın kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay