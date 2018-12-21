Ordu'da, arıcıların bilgi ve becerilerine katkı sunulması amacıyla "Ordulu Arıcılar Yarışıyor Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmayı izledi.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda özellikle tarım alanında önemli teşvikler, destekler ve projeler üretildiğini söyledi.

Genç Çiftçi Projesi'yle birçok kişiye iş imkanı sağlandığını aktaran Yavuz, "Bunun yanında fındık üretimiyle ilgili olarak da alan bazlı desteğe geçilmiş ve her yıl fındık üreticimize 300 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmıştır. 'Fındık' deyince herkes fiyatı tartışıyor ama alan bazlı desteği verdiğimizi çoğunlukla kamuoyunda duymuyoruz. O yüzden alan bazlı desteğin de çok önemli bir destek olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Tarım ve hayvancılığın önemine de işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle Ordu gibi fazla göç veren ve genç nüfusu tutmamız gereken şehirlerde daha fazla tarımsal alanlara yatırım yapmamız, tarım başta olmak üzere hayvancılığı desteklememiz bizim açımızdan önemli bir husus. Bunlardan bir tanesi de arıcılık. Türkiye'de lokomotif bir sektör olarak Ordu bunu üstleniyor. Arım, Balım, Peteğim Projesi kapsamında Türkiye'de, hatta Avrupa'da ilk ve tek olan paketleme ve analiz tesisini kurmak suretiyle bir farkındalık meydana getirdiğimizi de söylemek istiyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da Ordulu gezici arıcıların, bal kalitesini ispat ettiğini vurgulayarak, sektörde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise Türkiye fındık üretiminin yüzde 32'sinin, bal üretiminin yüzde 15'inin ve kivi üretiminin ise yüzde 13'ünün Ordulu üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, Ordu'nun fındık ve bal üretiminde ilk, kivi üretiminde de ikinci sırada yer aldığını anlattı.

Yılmaz, arıcılık alanında yapılan tüm çalışmaların, sektörün kent ekonomisine olan katkısını arttıracağını kaydetti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Ordulu Arıcılar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nda, Altınordu ilçesinden Necdet Beyazıt ve Perşembe ilçesinden Onur Kaya birinciliği paylaşırken, Gölköy ilçesinden Veysel Çelenk ikinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara para ödülü verildi.

Öte yandan, "en iyi kestane balı" ve "en iyi çiçek balı" yarışmalarında derece girenler de ödüllendirildi.

Kaynak: AA