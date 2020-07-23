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Ordulu arıcılar 20 bin tonun üzerinde rekolte bekliyor

Türkiye'de en çok bal üreten illerin başında gelen Ordu'da arıcılar, geçen sezona oranla rekoltelerinin artmasını bekliyor.

Ordulu arıcılar 20 bin tonun üzerinde rekolte bekliyor
23.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:40

Türkiye'de en çok bal üreten illerin başında gelen Ordu'da arıcılar, geçen sezona oranla rekoltelerinin artmasını bekliyor.

Fındıktan sonra en önemli geçim kaynağının arıcılık olduğu Ordu'da, 2 bin 700 aktif üretici yaklaşık 530 bin kovanda bal üretiyor.

Nisan ve mayıs aylarından itibaren daha kaliteli bal üretimi için çeşitli illere göç eden arıcılar, buralarda ilk hasatlarını da yapmaya başladı.

Arıcılar, özellikle hava şartlarının iyi geçmesinin ardından bal rekoltelerinin geçen sezona göre yüzde 20-30 artmasının mutluluğunu yaşıyor.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine, Türkiye'nin 45 ilinde Ordulu arıcıların gezginci olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çiftçi, çeşitli illerin yaylalarını mesken tutan arıcıların ilk hasatlarını yaptıklarını ifade etti.

Ordulu arıcılar olarak bal rekoltesinde geçen seneye göre yüzde 20 artış beklediklerini anlatan Çiftçi, özellikle Sivas ve Erzincan bölgelerinde faaliyet gösteren arıcıların rekoltelerinin gayet iyi olduğunu aktardı.

Çiftçi, "Geçen sezon Ordulu arıcılar yaklaşık 17 bin ton bal üretimi gerçekleştirmişti. Bu sezon bu rekoltenin 20 bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Çiftçi, şu anda arıcıların bir bölümünün çiçek ve kestane balı hasadı yaptığını belirterek, bu üreticilerin şimdiden ürünlerini pazarladığını söyledi.

"Kovid-19 salgını arı ürünlerine ilgiyi artırdı"

Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde polen, propolis ve arı sütü gibi ürünlere ilginin arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte arı ürünlerinin daha ön plana çıktığının farkına vardık. Geçen sezondan ellerinde bal olan arıcılarımız pandemi sürecinde bu ballarının tamamını sattı. Salgın sürecinde bala yoğun talep olmuştu. Bu sezon inşallah arıcılarımızın ürünlerini pazarlama konusunda da sorunu olmayacak. Fiyat konusunda iyi beklentilerimiz var."

Çiftçi, arıcıların Tarım ve Orman Bakanlığının sahte bala yönelik yürüttüğü denetimlerinden memnun kaldığını da ifade etti.

Denetimler sayesinde gerçek arıcının balını pazarlamada sorun yaşamadığını anlatan Çiftçi, denetimlerinden dolayı Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Çiftçi, arıcılığın kentin ekonomisine katkı sunmasının yanı sıra istihdam sağladığına da dikkati çekerek, bir arıcının yanında en az iki kişinin çalıştığını, her bir işçinin ise en az 4 bin lira maaş aldığını söyledi.

Fatsa İslamdağ Mahallesi'nde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu ise bu sene bal rekoltesinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, ilk hasattan oldukça memnun kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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