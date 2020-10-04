Ordulu arıcılar 14 bin ton bal üretti
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Ordulu arıcılar 14 bin ton bal üretti

04.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:17
Ordulu arıcılar 14 bin ton bal üretti

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, kent genelinde bu sezon 14 bin ton bal üretildiğini söyledi.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, kent genelinde bu sezon 14 bin ton bal üretildiğini söyledi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok arıcının bulunduğu illerin başında Ordu'nun geldiğini belirtti.

Nisan ayından itibaren hazırlıklarını tamamlayarak çeşitli illerin yaylalarına göç eden arıcıların sezonu tamamladığını ifade eden Çiftçi, 3 bin 500 arıcının yaklaşık 580 bin kovanla üretim yaptığını aktardı.

Çiftçi, bu sezon Ordulu arıcılar tarafından 14 bin ton bal üretildiğini kaydederek, arıcıların ballarını pazarlama noktasında sorununun bulunmadığına işaret etti.

Arıcıların ballarının önemli bölümü sattığını, kış bakımı için hazırlık yaptığını belirten Çiftçi, bu sezon çam balı dışında üretiminde düşüş yaşanan bal olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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