Son dakika haberleri: Ordulu 3 FETÖ mensubu Meriç Nehri'nden kaçmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup 3 Ordulu, Edirne'de Meriç Nehri'nden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Ordu'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve örgütün mütevelli heyeti üyesi oldukları belirlenen Erdinç B., Aziz A. ve Mustafa Ç., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Yaklaşık 1 yıl cezaevinde tutuklu kalan 3 kişi, daha sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildiler.

Örgütün kapatılan ORİŞAD üyesi de oldukları belirlenen 3 kişi, 22 Aralık 2020 Salı gecesi illegal yollardan Edirne Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmak istedi. Ancak yurt dışına firarların arttığı bu dönemde kontrol ve denetimlerini sıklaştıran Meriç İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandılar.

Yakalanan 3 kişi Ordu'ya getirilerek yeniden yargılanacak.

(Metin Akyürek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı