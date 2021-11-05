Orduköyü Kalesi'nde kazılara 'özel mülk' engeli

Çarşamba ilçesinde fındık bahçelerinin arasında yer alan ve 14'üncü yüzyılda Taceddinoğulları Beyliği tarafından yaptırılan Orduköyü Kalesi'nde, 2018 yılında kurtarma kazısı başlatıldı. Büyük oranda toprak altında kalan ve henüz çok küçük hatlarıyla ortaya çıkan 7 dönümlük arazideki kalenin bulunduğu bölge birinci derece arkeolojik sit ilan edildi. Ancak kalenin bulunduğu yer özel alan içerisinde kaldığı için kazı çalışmaları durduruldu.