ÖRDÜKLERİ BERE, ATKI VE ELDİVENLERLE YÜREKLERİ ISITTILAR

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Gazi Lisesi'nin öğrenci, öğretmen ve velileri; dezavantajlı bölgelerde okuyan çocuklar için bere, atkı ve eldiven ördü. 'Sevgiyle Isınalım' projesi ile ilgili Okul Müdürü Burcu Muslu Çok başarılı ilerliyor. 5'inci okulumuza da hazırlıyoruz. Boş zamanlarda telefonla oynamak yerine bir şeyler üretmek çocukları da mutlu etti dedi.

Karşıyaka ilçesindeki Gazi Lisesi'nin başta öğrencileri olmak üzere öğretmen ve veliler 'Sevgiyle Isınalım' projesi başlattı. Dezavantajlı bölgelerde eğitim gören dar gelirli öğrenciler için örülen atkı, bere ve eldivenler, Hakkari'nin Şemdinli, Erzurum'un Hınıd, Mardin'in Midyat ve Manisa'nın Örencik köylerindeki ilk ve ortaokullara gönderildi. Kendileri için hazırlanan hediyeleri alan öğrenciler ise çektikleri videolarla projede emeği geçenlere teşekkür etti.

'AMACIMIZ SEVGİ BAĞI KURMAK'

Projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Gazi Lisesi Müdürü Burcu Muslu, Amacımız, öğrenciler arasında sevgi bağı kurmak. Öğrencilerimizin ördükleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, böylece sevgi bağı kuruluyor. Proje çok başarılı ilerliyor. 5'inci okulumuza da hazırlıyoruz. Kızılay gibi başka kurum ve kuruluşlar da projeye destek verdi. Boş zamanlarda telefonla oynamak yerine bir şeyler üretmek çocukları da mutlu etti dedi. Proje koordinatörü müzik öğretmeni Şükran Bayav de Projemiz son sınıf öğrencileriyle başladı. Şimdi 10 ila 12 sınıf öğrencileri katılıyor. Aynı zamanda kardeşlerine destek oluyorlar ve oldukça keyif alıyorlar diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DE MUTLU

Örgü ören gençlerden 10'ncu sınıf öğrencisi Ezel Kaya (15), Güzel bir etkinlik. Yardım etmeyi seviyorum. İnsanı, mutlu hissettiriyor dedi. 12'nci sınıf öğrencisi Ulaş Karaçaylı (17) ise Sosyal medyada çok vakit geçiriyordum. Proje sayesinde sosyal medyadan uzaklaştım. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım etmek, mutlu hissettirdi diye konuştu. Projenin gönüllüleri ayrıca 5'inci okullarının Şanlıurfa'da olduğunu belirterek, çalışmalarını sürdürüyor.