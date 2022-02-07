Ördüğü 83 çift yün çorabı Mehmetçiğe hediye etti

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Ertürk (83), evinde ördüğü 83 çift yün çorabı, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlere hediye etti. Askerlerle birlikte yemek yiyerek sohbet eden Ertürk, "Allah askerlerimize zeval vermesin. Güle güle giymek nasip etsin. Onlar olmasa bizler buralarda yaşayamayız" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde oturan Ayşe Ertürk, bir süre önce evinde yün çorap örerek biriktirdi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na ulaşan Ertürk, 83 çift yün çorabı 'Üşümesinler' diyerek askerlere hediye etmek istediğini söyledi. Evde ördüğü çorapları özenle katlayıp, paketleyen Ertürk, Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından karşılanan Ertürk, askerlere tek tek ördüğü çorapları dağıttı.

Ayşe Ertürk, Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerle birlikte yemekhanede yemek yiyerek sohbet etti.