Orduevi ve misafirhaneler, sağlık çalışanlarına açıldı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bazı orduevleri ve askeri misafirhanelerin Bakan Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bazı orduevleri ve askeri misafirhanelerin Bakan Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanmaya devam ettiği belirtilerek, bu tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmadığı hatırlatıldı. Ayrıca orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceğinin dair daha önce açıklama yapıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı. Selimiye Astsubay Orduevi, Deniz ve Hava Harp Okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda, özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı. Sağlık çalışanları söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladı."

Kaynak: DHA