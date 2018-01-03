Ordu, Yerli Otomobilin Koltuğuna Talip

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı, Endüstri Mühendisi Muhsin Emre Demiröz, yerli otomobilin koltuklarının Ordu'da üretilmesinin sanayi hamlesi için en uygun alan olduğunu söyledi.



Demiröz yaptığı açıklamada, yerli ve milli otomobilin bir parçasının Ordu ilinde üretilmesi için şehrin ileri gelenleri ile STK'ların lobi faaliyeti yürütmesi gerektiğine dikkat çekti. Birçok ilin yerli ve milli otomobilin teknik olarak üretmeleri mümkün olmayan bazı parçalarının kendi şehirlerinde üretilmesi için isteklerde bulunduğunu belirten Demiröz, "Bizim talebimiz daha gerçekçidir. Motor, şasi, elektronik aksamlar, cam aksamlar ve diğer kısımlar şehrimizde üretilsin demek belki zor ve sadece bir istek olarak ortada kalabilecekken, biz ise koltuk üretimiyle hem uygulanabilir hem de gerçekçi bir talep ortaya atıyoruz. Ordumuzda kurulacak bir otomobil koltuk üretim tesisi ile hem yerli otomobil için koltuk üretebilecek hem de ilerleyen dönemde milli imkanlarımız ile üretmeye başladığımız yolcu trenlerimize, yolcu uçaklarımıza, tramvaylarımıza, metrolarımıza, vapur ve feribotlarımıza da koltuk üretebilecek bir duruma gelebiliriz. Ordu, koltuk üretiminde ana sanayiye sahip olabilir. Bunu başarabiliriz. Bu sayede şehrimizde koltuk ana sanayi etrafında kümelenen onlarca hatta yüzlerce alt üretim tesisinin de kurulmasına imkan sunacak bir sanayi hamlesini başlatmış olabiliriz. Bu da binlerce kişiye doğrudan istihdam 10 binlerce kişiye de rızık ve geçim kapısı anlamına gelecektir" dedi.



Demiröz, şehrin ileri gelenlerinden iktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasi parti teşkilatlarından destek beklediklerini ifade ederek, hedeflerinin bu yatırımı Ordu'ya çekerek şehrin sanayi perspektifini genişletmek ve nitelikli istihdam imkanı ortaya çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. - ORDU