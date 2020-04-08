Ordu, Yemen'in kuzeyinde stratejik askeri kamp ve çevresinde kontrolü sağladı Yemen ordusu, Husilere karşı başlattıkları operasyonda ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilindeki stratejik El-Lebinat Kampı'nda ve çevre bölgelerde tamamen kontrol sağladıklarını açıkladı.

Yemen ordusu, Husilere karşı başlattıkları operasyonda ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilindeki stratejik El-Lebinat Kampı'nda ve çevre bölgelerde tamamen kontrol sağladıklarını açıkladı.

Ordu'nun enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen birliklerin, El-Cevf iline bağlı El-Hazm kentinin doğusundaki İran destekli Husi milislere karşı geniş bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Ordu birliklerinin stratejik Lebinat Kampı'nda tam kontrol sağladığı ve çevresindeki bölgelerde bulunan mevzileri temizlediği kaydedilen açıklamada, halen çatışmaların sürdüğü, ordu birliklerinin Hazm kentine doğru ilerlediği ve Husi milislerin saflarında büyük bir çöküş oluştuğu aktarıldı.

Husiler, henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Husiler, Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf ilinin merkezi Hazm kenti ve Lebinat Kampı'nın kontrolünü geçen ay ele geçirmişti.

İran destekli Husilerin, son zamanlarda başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesi ile Cevf ilinde ilerleme kaydetmesinin ardından Marib ilindeki Sarvah bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA