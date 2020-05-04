Ordu yaylalarında kar mücadelesi

Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz'in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.

Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz'in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.

Ordu'da geçen hafta meydana gelen yoğun kar yağışı sonucu kapanan Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesinin bin 800 rakımlı Topçam Yaylası arasındaki bağlantı yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yer yer 4 metreyi aşan kar yığınlarıyla kapalı yollar özverili bir çalışma ile hızla açılıyor. - ORDU

Kaynak: İHA