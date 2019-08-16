"Ordu yatırımlarla taklit edilen bir şehir olacak"

16.08.2019 17:05

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun artık hayata geçirilen yatırımlarla taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacağını söyledi.

Güler, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Ordu'yu birlikte yöneteceklerini belirtti.

Toplantılarda kullandıkları meclis salonunun çocuk meclisi, kadın meclisi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümler için engelliler meclisi, halk meclisi olarak da hizmete sunulacağını anlatan Güler, "Burası Ordu'nun düşünce ve üretim merkezi olacak. Ordu'nun geleceği buradan yazılacak." dedi.

Güler, 19 ilçeye 19 sosyal tesis, hobi merkezi ve kreş yapacaklarını dile getirerek, "3 ülke bakanı bir ilki gerçekleştirerek fındık için deklarasyon yayınladık. Ordu kabuğunu kırarak adını dünya çapında duyuran bir şehir olma yolunda ilerliyor. Kültür altyapımızı güzelliklerimizle birleştirmek istiyoruz. Bundan böyle her gün saat 16.00 ile 17.00 arasında halkımızı ağırlayacağız. Kapımız herkese açık. Vasatlığa savaş açtık. İlimizde kaliteli ve iyi olanı alkışlayacağız." diye konuştu.

Güler, asfalt plenti yapacaklarına işaret ederek, "Borlu çimento konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Evladiyelik yollar yapmayı planlıyoruz. Ordu artık hayata geçirilen yatırımlarla taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacak. Esen rüzgar, kullandığımız su ve hatta çöpten enerji üreterek ekonomiye katkı sunacağız. Ordu'da hiçbir sorun halının altına süpürülmeyecek. Çekinmeden sorunların üzerine yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

19 ilçede kadın çiftçileri örgütlediklerini aktaran Güler, "Teleferiğin önüne yerleştirdiğimiz 16 dükkanda kendi eko sistemimiz içindeki ürünleri tüketeceğiz. Üretmeden tüketmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Köylerdeki evleri restore ederek pansiyonculuğa açıyoruz"

Çambaşı Yaylası'nın çekim merkezi olmaya devam edeceğine dikkati çeken Güler, "Çambaşı'nda güzel bir otelin temelini attık. Şimdi de yanına güzel bir futbol sahası yapacağız. Köylerdeki evleri restore ederek pansiyonculuğa açıyoruz." dedi.

Güler, Ordu'nun kendi kendini doyuran ucuz ürünlerin olduğu yer olacağını vurgulayarak, "Soğuk hava depoları konusunda epey yol kat ettik. Balık, besicilik konusunda adımlarımızı atıyoruz. Tarım Bakanımızdan bin damızlık koyun sözü aldık. Onların da dağıtımını yapacağız. Melet Irmağı'nın yanında sulu tarım için naylon dağıtımına başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Ünye Port ve Karadeniz-Akdeniz Yolunda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Güler, 1 Nisan ile 31 Temmuz arasında 25 kilometre yolu sıcak asfalta kavuşturduklarını kaydetti.

Dijital oyun yazarı sayısının 48'e yükseldiğini, bunu bine çıkaracaklarını aktaran Güler, "Jeotermal kaynaklarımızı tespit ediyoruz. Çarpık yapılaşmaya, anlaşılmaz uygulamalara son vereceğiz. Ordu'nun geleceğini güzel hatırlamak istiyoruz. İlimizdeki hatıralarımız bizi canlı tutuyor. İlimizi çok seviyor ve Ordu'nun taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olması için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA