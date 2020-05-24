ORDU Yaşlılar bayramı horonla karşıladı
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ORDU Yaşlılar bayramı horonla karşıladı

Yaşlılar bayramı horonla karşıladıORDU'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalar, çifte bayram yaşadı.

24.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:28

Yaşlılar bayramı horonla karşıladı

ORDU'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalar, çifte bayram yaşadı. Bir hafta aradan sonra yeniden sokaklara çıkan yaşlılar, kemençe eşliğinde horon teperek stres attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 3'üncü defa sokağa çıktı. Ordu'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Saat 14.00'ten 20.00'ye kadar izinli olarak sokağa çıkanlardan bazıları sahilde yürüyüş yaparken bazıları da arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. Yaşlı kadınlar denize karşı örgü örmenin tadını çıkartırken, bazı vatandaşlar da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce sahilde çalan kemençe eşliğinde horon oynadı.

'ARKADAŞLARIMIZIN ISRARI ÜZERİNE HORON TEPTİK'

Kemençenin sesine dayanamayarak horon tepen Doğu Atila Yücel (75), 'Bugün bizim izin günümüz olduğu için bunu değerlendirmek istedik. 3 aydan beri şehir merkezine hiç inmemiştim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın ısrarı üzerine horon teptik. Baya da iyiydim. Benim yaşımdaki çokları bastonla gidiyor. Ben de çok mutlu oldum. En azından enerjimi denemek istedim. Demek ki bende daha çok ekmek varmışö dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM VE STRES ATTIM'

İmdat Güfer (65) ise, 'Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon yaptıkları için. Bugün 65 yaş üstü olanların bayramı. Çifte bayram yaşadık. İki aydan beri eve kapalıydık. Zaten kemençe Karadeniz'in simgesi. Karadeniz'de bu horonu bilmeyenler yoktur. Gerçekten ben de çok mutlu oldum ve stres attımö diye konuştu.

ORDU Yaşlılar bayramı horonla karşıladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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