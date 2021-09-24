Ordu yaşlı hasta için seferber oldu

ORDU (İHA) - Ordu'da hastalanan ve aşırı yağışlar dolayısıyla evinden çıkamayan yaşlı adam için ekipler seferber oldu. Yağışlar dolayısıyla ulaşımın güçlükle sağlandığı eve ulaşan ekipler zorlu coğrafyada hastayı 2 kilometre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Başkan Güler, ekipleri harekete geçirdi

Altınordu ilçesi Zafer Mahallesinde tek yaşayan ve KOAH, hipertansiyon ve diyabet hastası olan 60 yaşındaki Mahmut Yaşar, rahatsızlandı. Durumun öğrenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hasta vatandaşın kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerini seferber etti.

Hasta vatandaş 2 km sedye ile taşındı

Aşırı yağışlar dolayısıyla ulaşımın güçlükle sağlandığı eve yaya olarak ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşın taşınması için çalışma başlattı. Afad ve 112 ekiplerinin gelmesiyle ile birlikte evinden alınan vatandaş zorlu arazi şartlarında 2 km sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 112 acil servis ekipleri ve AFAD'ın özverili çalışması ile hastaneye ulaştırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhtar ve mahalle sakinlerinden Başkan Güler'e teşekkür

Vatandaşın kurtarılması için çalışmalara katılan Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Gündoğdu ve mahalle sakinleri duyarlı davranışı dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Ekiplerin özverili bir çalışma yaptığını belirten Muhtar Gündoğdu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız olayı öğrenir öğrenmez ekiplerini hemen buraya gönderdi. AFAD ve 112 ile birlikte yapılan çalışma ile hasta vatandaşımızın ambulansa oradan da hastaneye ulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, AFAD ve 112 ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU