Ordu yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu
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Ordu yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu

Yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu olduOrdu'da yaralı ve bitkin halde Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen kedi, polis ekiplerince sahiplenildi.

27.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:31
Ordu yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu

Yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu

'da yaralı ve bitkin halde Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen kedi, ekiplerince sahiplenildi. Polislerin beslediği ve 'hardal' ismini verdiği sevimli kedi, karakolun maskotu oldu.

Altınordu ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde, bilinmeyen nedenle yaralanıp, ayağı kanlar içerisinde kalan kediyi fark eden polisler, yardım için seferber oldu. Polisler, soğuktan titreyen kediyi kucağına alarak karakola getirdi. Mama ve sütle karnını doyurduğu kedinin sol ayağına pansuman yapan ekipler, kediye 'hardal' ismini verdi. Sevimli kedi, kısa sürede kendisine yuva olan karakolun maskotu oldu. Polis ekiplerinin ilgi odağı olan Hardal, iyileşene kadar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde misafir olacak.

Kaynak: DHA

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: Ordu yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu
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