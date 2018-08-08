Ordu'ya Otobüs, Kamyon ve Tırların Geçişleri Yasaklandı

Ordu'da yaşanan sel felaketi ve köprünün yıkılması nedeniyle, Samsun'dan Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gidecek olan otobüs, kamyon ve tırların geçişleri geçici olarak yasaklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ulaşımın tamamen durma noktasına gelmesinin ardından ağır vasıta araçların geçişlerine izin verilmiyor. Trafiğin yavaş hareket etmesi nedeniyle Samsun'dan çıkacak olan otobüs, kamyon ve tırların bölgeye geçişleri şu an için durduruldu. - SAMSUN