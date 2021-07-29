Ordu'ya fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Ordu'ya fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor

Ordu'ya fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünlerinden fındığın hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünlerinden fındığın hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala birçok kentten Ordu'ya gelen tarım işçileri, Valilikçe hazırlanan konaklama alanlarına yerleşmeye devam ediyor.

İşçiler, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki konaklama alanlarını doldurdu.

Öte yandan, işçilere Kovid-19 aşılarının yapılması için de çalışma başlatıldı. Konaklama alanlarına giden mobil ekipler, işçilere aşı uygulandı.

Vali Tuncay Sonel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'muza fındık toplamak için 25 bin civarında tarım işçisi kardeşlerimiz gelmeye başladı. Arkadaşlarımızla onlara aşı konusunda yardımcı oluyoruz. Sağlık önemli. Sağlıklı, hayırlı, bereketli bir sezon geçiririz inşallah." ifadelerini kullandı.

Ordu'ya fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
Ordu'ya fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor
Ordu'ya fındık hasadına gelen mevsimlik işçilere Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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