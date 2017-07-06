Ordu'ya 87 Milyon Liralık Spor Yatırımı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehri hem futbolda hem de bireysel sporlarda en üst seviyeye taşımak için 87 milyon liralık yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.



Yılmaz, Belediye Meclis Salonu'nda belediyenin spor faaliyetleri ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, sporun barış, birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti.



Ordu'da sporun gelişmesi için büyük adımlar atmaya ve yatırımlar yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Şehrimizi hem futbolda hem de bireysel sporlarda en üst seviyeye taşımak için 87 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğiz." dedi.



Enver Yılmaz, Ordu Futbol Kulübüne verdikleri destek ve diğer yatırımlarla 2 milyon 700 bin lira harcandığını ifade ederek, "Takım 3. Lig'e çıktı. 3. Lig'de oynayan takımın ortalama maliyeti 4-6 milyon lira arasında olacak. 3. Lig'de reklam ve sponsorluk gelirleriyle birlikte kendini çevirebilecek, sıfır borçlu yeni bir takım oldu." diye konuştu.



Orduspor'un ise BAL Ligi'ne düştüğünü belirten Yılmaz, borç yükü dolayısıyla mevcut yapısının sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.



Çevresel ilişkileri de kullanmak suretiyle geçen sezon Orduspor'a 1 milyon 380 bin lira aktardıklarına işaret eden Yılmaz, "Sonuca baktığımızda ise ortada bir şey yok. Bırakın bu bütçeyi, 13 milyon lira dahi verilse bu takımı kurtarma şansımız yok. Beş senede gelinen nokta ortada ve BAL Ligi'nde de kalma şansı çok zayıf. Bu durumun sorumlusu bizler değiliz." değerlendirmesinde bulundu.



Ordu'da, UEFA standartlarında 102 milyon liraya mal olacak stadın inşa edileceğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Alttan ısıtmalı statta doğal çim zemin kullanılacak. Dört sporcu soyunma odası, 100 kişilik basın toplantı salonu ve 202 kişilik basın tribünü olacak. Biri başkanlık olmak üzere 25 loca, kafe, restoran, bireysel antrenmanlar için 10 salon ve yaklaşık 600 araçlık otopark inşa edilecek. 22 bin kişi kapasiteli Türkiye'nin en modern statlarından biri olacak. Stat 450 günde teslim edilecek."



Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Recep Kara'nın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacağını belirterek, başpehlivanlığın en büyük adaylarından Kara'nın, diğer 5 güreşçi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi adına güreşeceğini sözlerine ekledi.