Ordu ve Trabzon'da kısıtlamanın ilk gününde caddeler boş kaldı Ordu ve Trabzon'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Ordu ve Trabzon'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Ordu'da kent genelinde, cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek Caddesi ve sahil kesiminin sakin kaldığı gözlendi.

Öte yandan az sayıda kişinin mahallesindeki marketlere gittiği görüldü.

Polis ekipleri, şehir merkezindeki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında bazı araçları durdurup sürücü ve yolcu konumundaki kişilerin dışarıya çıkma izinlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Trabzon

Trabzon'da Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehrin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi, Atatürk Alanı ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sakinlik gözlendi.

Paket servis yapan bazı iş yerlerinin açık olduğu görülürken, polis ekipleri de bazı noktalarında araç ve motosiklet sürücülerini durdurarak kontrol etti.

Cadde ve sokakların belirli noktalarına ise görevliler tarafından sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Kaynak: AA