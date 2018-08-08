Ordu ve Samsun İçin Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Samsun'un doğusu ve Ordu için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik verilere göre, yağışların Samsun'un doğusu Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ile Ordu çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın doygun olduğu vurgulanarak, meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan meteorolojik uyarıyı dikkate alarak, gerekli tedbirleri almaları istendi.