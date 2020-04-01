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Ordu ve Gümüşhane'de valilerden "Evde kalın" çağrısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehirdeki sosyal hareketliliğin mutlaka azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde vatandaşları uyardı.

01.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:12
Ordu ve Gümüşhane'de valilerden

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehirdeki sosyal hareketliliğin mutlaka azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde vatandaşları uyardı.

Ordu Valisi Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il sınırı girişindeki 5 noktada denetimlerin sürdüğünü anımsattı.

Uygulamanın başladığı 28 Mart Cumartesi saat 17.00'den bugün saat 07.00'ye kadar 4 bin 519'u özel, 398'i ticari olmak üzere toplam 4 bin 917 aracın kontrol edildiğini belirten Yavuz, "Bu araçlarda seyahat eden toplam 12 bin 351 kişinin sağlık taraması, kontrolü yapıldı. Bunlardan 5'i sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Tedbir kararına uymayan 6 araç şoförüne 2 bin 160 lira idari para cezası kesildi." ifadesini kullandı.

İlçe giriş ve çıkış noktalarında da alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığının çok sıkı şekilde denetlendiğini vurgulayan Yavuz, 19 ilçede 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetimlerde, bugün saat 07.00 itibarıyla toplam 6 bin 687 aracın kontrol edildiğini, bu araçlarda seyahat eden 15 bin 854 kişinin kontrolünün yapıldığını, 7 kişinin sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği ve tedbir kararına uymayan 7 araç şoförüne 5 bin 310 lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

Yavuz, güvenlik birimlerince sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan 2 bin 902'sinin ikaz edilerek evine gönderildiğini, tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan 65 vatandaşa da idari işlem yapıldığını kaydetti.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının, bugüne kadar 8 bin 788 vatandaşın isteğini yerine getirdiğini belirten Yavuz, dün 1096 umuma açık iş yeri, 25 iddia ve ganyan bayii, 104 toplu taşıma aracının kontrol ve denetiminin yapıldığını ifade etti.

Vali Yavuz, yaptıkları tüm ikaz ve uyarılara, alınan tüm tedbirlere rağmen vatandaşların sokağa çıkma konusunda yeterli hassasiyeti göstermediğini gözlemlediklerine işaret ederek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısını yineledi.

Gümüşhane Valisinden gurbetçilere "gelmeyin" çağrısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehrin giriş ve çıkış noktalarındaki denetimleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hafta sonundan itibaren Gümüşhane'ye dışarıdan gelenlerin kontrol edildiğini ve ateşlerinin ölçülerek sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Taşbilek, dışarıdan gelip Gümüşhane'de kalacak kişilerin 14 gün karantinada kalması ve evlerinde gözlem altında tutulmasına ilişkin titiz çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Taşbilek, devletin aldığı tedbirlere vatandaşın da uymasıyla başarının yakalanacağına dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Gümüşhaneli olup da ilimize gelmek isteyen hemşehrilerimize sesleniyorum. Lütfen olağanüstü durumlar haricinde Gümüşhane'ye gelmeyin. Bu süreç içerisinde evlerinizde kalınız, bütün vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Sağlıkla kalsın. İnşallah bu virüsün etkilerini hep birlikte evlerimizde izolasyona tabi kalarak, sosyal mesafemizi koruyarak engelleyeceğiz. Hep birlikte başaracağız. 'Evde kal Türkiye, evde kal Gümüşhane' diyoruz. Vatandaşların devletin aldığı tedbirlere uymasıyla daha iyi sonuç alacağız."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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