Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
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Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ve Giresun'da bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

26.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:02
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

ve 'da bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ordu ve Giresun'da gece yarısı başlayacak yağışların yarın akşam saatlerine kadar özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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