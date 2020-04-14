Ordu ve Giresun'da Kovid-19 tedbirleri
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Ordu ve Giresun'da Kovid-19 tedbirleri

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi kuruluşları denetlendi, Giresun'da ise kullanılmış maske ve eldivenler için şehrin farklı noktalarına atık kutuları yerleştirildi.

14.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:20
Ordu ve Giresun'da Kovid-19 tedbirleri

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi kuruluşları denetlendi, Giresun'da ise kullanılmış maske ve eldivenler için şehrin farklı noktalarına atık kutuları yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse ilişkin tedbirlerin, her alanda denetlendiği belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede stratejik öneme sahip sağlık, gıda, temizlik gibi malzemelerin üretimini yapan sanayi tesisleri ile bu zorlu süreçte ülkenin ekonomik yönden ayakta kalmasını sağlayacak diğer sektörlerde üretimini devam ettiren sanayi tesisleri ve işletmelerde, çalışanlara yönelik alınması gereken koruyucu tedbirlerin, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla denetlendiği ifade edildi.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Altınordu ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan işletme ve sanayi kuruluşları başta olmak üzere Ünye, Perşembe, Korgan, Çaybaşı ilçelerinde faaliyet gösteren 66 sanayi tesisi ve işletmede kontrol ve denetim yapıldığı belirtilen açıklamada, "Başta yoğun istihdamın sağlandığı tekstil işletmeleri olmak üzere farklı sektörlerde üretim yapan sanayi kuruluşları ve işletmelerinin koronavirüs tedbirlerini alıp almadıkları ve bu tedbirlere uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde eksikliği görülen sanayi tesisleri ve işletmeler uyarılıyor. Uyarılara rağmen eksiklikleri gidermeyen işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor." denildi.

Giresun'da 20 noktaya atık kutusu yerleştirildi

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı artan maske, eldiven ve diğer atıkların atılması ve toplanması için 20 noktaya tıbbi atık kutuları yerleştirildiği bildirildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlılığa davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri korusa dahi maske ve eldivenlere virüs bulaşmış olabilir. Bu kişisel koruma ekipmanlarını çöpe attığımızda özellikle atık toplayıcılar veya kedi, köpeklerin dağıtmasıyla başka bireylere bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarını çöpe değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına atmak, toplum sağlığı için önem arz ediyor."

Kaynak: AA

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