Ordu ve Giresun çevrelerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor
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Ordu ve Giresun çevrelerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor

Ordu ve Giresun çevrelerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Ordu ve Giresun çevrelerinde bu geceden yarın sabaha kadar kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Ordu ve Giresun çevrelerinde bu geceden yarın sabaha kadar kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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