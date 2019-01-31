Ordu ve Giresun'a Fuar ve Kongre Merkezi Projesi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Fuar ve Kongre Merkezi projesine ilişkin, "Yatırımın, hayata geçmesiyle sadece ilimiz ve bölgemizde değil, 50 il ve 5 bölgede faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artırılmasına destek olacağına, Ordu ve Giresun'un turizm sektörüne doğrudan olumlu katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi.

Şahin, OTSO tarafından hazırlanan, Ordu ve Giresun illerine kazandırılması planlanan Fuar ve Kongre Merkezi projesine ilişkin oda binasında tanıtım toplantısı düzenledi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) desteklenen proje için fizibilite çalışmasının yürütüldüğünü anlatan Şahin, proje bazlı faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Şahin, Fuar ve Kongre Merkezi'nin, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla daha fazla önem kazanacağına dikkati çekerek, "Karadeniz-Akdeniz Yolu tamamlandığında 50 ilin birbirleri ve Rusya, Ukrayna ve diğer Karadeniz'e komşu ülkeler ile ticareti artacaktır. Ordu, tam bu noktada ticari lojistik üs olarak görev alacak, bu durum da Ordu ilini coğrafik açıdan ticari kavşak noktası haline getirecektir." diye konuştu.

Söz konusu yolun, deniz ve demir yolu ulaşım olanaklarına erişimin de önemini artıracağına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Firmaların rekabet güçlerini artırabilmeleri için üretimden gelen liderlik, yerini artık pazarlama ve tanıtım çalışmaları ile gelen liderlik yarışına bırakacak ve bu durum tanıtım mekanları ile ticari ve bilimsel toplantı ve kongrelerin düzenlenebileceği yapıların varlığına olan ihtiyacı da beraberinde getirecektir. Bizler yaşanacak bu gelişmeler ışığında Ordu ilinde ticari ve bilimsel olmak üzere çok amaçlı toplantıların yapılabileceği yapılarla donatılmış bir fuar merkezi çalışmalarına DOKA desteğiyle başlamış bulunmaktayız."

Şahin, hedeflerinin, Ordu ve Giresun'un valilileri, belediye başkanları, meslek kuruluşları ve diğer kurumları ile istişarelerde bulunarak öncelikle yatırım yerinin tespiti, daha sonra yine kamu ve özel sektörle bir araya gelerek yatırım ihtiyacını ortaya çıkarıp gerekçeli bir rapor hazırlayarak her iki ilin lobi gücünü harekete geçirmek, Ordu-Giresun illerine kapsamlı bir fuar ve kongre merkezi kazandırmak olduğunu kaydetti.

Yatırımın birçok kente katkı sunacağına dikkati çeken Şahin, söz konusu yatırımın, hayata geçmesiyle sadece Ordu ve bölgede değil, 50 il ve 5 bölgede faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artırılmasına destek olacağına, Ordu ve Giresun'un turizm sektörüne doğrudan olumlu katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Şahin, proje için atılacak bu küçük adımın bölgeye hayırlı olmasını, devam eden Ordu ve Giresun birlikteliğinin bu projeyle güçlenerek devam etmesini diledi.

Kaynak: AA