Ordu, Van fuarında tanıtılacak

23.09.2019 12:57

Ordu, 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı"nda tanıtılacak.



10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı hakkında bilgi veren Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Orta Doğu sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen 'Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı', Türkiye turizmini Orta Doğu'ya tanıtmayı, yeni pazar ağlan oluşturmayı, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinmiştir. Sahip olduğu stratejik konum itibari ile İran, Irak, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ülkeleri ile ortak ticarette önemli bir üs konumundadır" dedi.



Orta Doğu pazarına Ordu'nun tanıtılması için fuarın önemli bir fırsat olduğunu belirten Uğur Toparlak, "Geçen yıl 9.su düzenlenen Fuarda; İran, Irak ve Ermenistan başta olmak üzere 3 Ülke ve 35 ilden 57 bin 460 yerli, 6 bin 841 yabancı turizmciler tarafından ziyaret edilmiştir. Ulusal ve uluslararası katılımcı ve ziyaretçilere tanıtım etkinlikleri yapılması, yeni işbirlikleri gerçekleştirilmesi ve hali hazırda devam etmekte olan ilişkilerin geliştirilmesi adına, turizm sektörünü bir araya toplayacak olan fuarda bölgenin turizm faaliyetlerinin canlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak katılacağımız '10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nda amacımız, ilimizi en iyi şekilde temsil ederek tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunmak ve halkımıza hizmet etmektir" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA