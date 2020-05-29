Ordu Valisi Yavuz: "Toplu buluşmalar, vaka sayılarında ciddi artışa sebep oldu" Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Toplu buluşmalar, son dönemde maalesef bazı ilçelerimizde vaka sayılarında ciddi bir artışa sebep oldu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Toplu buluşmalar, son dönemde maalesef bazı ilçelerimizde vaka sayılarında ciddi bir artışa sebep oldu." dedi.

Yavuz, kentteki koronavirüs (Kovid-19) vakaları konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının tamamen yok olduğu algısına kapılınmaması, devam ettiği şuuru ve bilinciyle yaşanması gerektiğini söyledi.

Maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, mümkünse de kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle şehir dışından gelenlerin, kentteki vakaları bir miktar da arttırdığını tespit ettiklerini anlatan Yavuz, "Hemşehrilerimiz tabii ki memleketlerine gelmelidirler, gelsinler ama lütfen başkalarıyla en az 15 gün temas kurmasınlar, hoş geldin ziyaretleri yapmasınlar. Çünkü bu tür toplu buluşmalar, son dönemde maalesef bazı ilçelerimizde vaka sayılarında ciddi bir artışa sebep oldu. İl dışından gelen hemşehrilerimiz uyarılarımıza kulak vereceklerdir. Ben, Ordulu kardeşlerime güveniyorum." diye konuştu.

Yavuz, hastanelerdeki doluluk oranlarında ve yoğun bakım ünitelerinde sıkıntı olmadığını aktararak, "Ama vakaların olduğunu da söylüyoruz, gizleyecek bir halimiz yok. Vakalar devam ediyor. Mesela dün itibarıyla 4 pozitif vaka vardı ama ondan önceki gün 11 tane pozitif vaka vardı. Dolayısıyla tarıyoruz, dikkat ediyoruz, özellikle alışveriş merkezilerine giren arkadaşlarımızın mutlaka maske takmalarını, içeri kalabalıksa girmemelerini tavsiye diyoruz, bunları söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkesin bu yeni duruma adapte olması gerekiyor"

Şehrin belli caddelerinde maske takma zorunluğu olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Biz her yerde maske takılmasını öneriyoruz ama illa her şeyin polis zoruyla uygulanmasını istemiyoruz. Lütfen herkes maskesini taksın, maskesini takmadan dışarı çıkmasın. Beklentimiz bu. Buna uyulursa, sosyal mesafeye riayet edilirse bulaş riskini büyük ölçüde azaltacağız. Tabi önümüzde fındık sezonu var. Bunları hatırlatırken de uyarılarımızı da yapıyoruz. Dolayısıyla bu uyarılara herkes uyarsa netice alacağımız konusunda bir tereddüdümüz yok."

Koronavirüs salgınında bir iyileşmenin de sağlandığının gayet açık olduğunu belirten Yavuz, "Çünkü 1 Haziran'dan sonra zaten biliyorsunuz belirli tedbirleri de ortadan kaldırıyoruz. Ama bu hiçbir zaman tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Yani hiçbir zaman eski hayatımızı beklemeyelim. Yani aşı bulununcaya kadar eski normal yaşantımıza dönemeyeceğiz." dedi.

Yavuz, herkesin bu yeni duruma ayak uydurması gerektiğini aktararak, "Bugün vaka sayısı sıfır da olsa artık eskisi gibi yaşama şansımız yok. Çünkü bu salgının dünyada bitmiş olması gerekir ki biz de Ordu'da rahat yaşayalım ya da Türkiye'de rahat yaşayalım. O yüzden herkesin bu yeni duruma adapte olması ve bu yeni duruma göre yaşamayı öğrenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'da mesai mefhumu gözetilmeksizin salgınla mücadele edildiğine işaret eden Yavuz, 100 bin civarında aileye maddi yardımda bulunduklarını ve 70 bin civarında da aileye gıda paketlerini ulaştırdıklarını anlattı.

Kaynak: AA