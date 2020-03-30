Ordu Valisi Yavuz, sosyal medyadan kendisine ulaşan engelli öğrencinin yün ip isteğini yerine... Ordu Valisi Seddar Yavuz, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve yün ip isteğinde bulunan engelli bir öğrencinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla yerine getirdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve yün ip isteğinde bulunan engelli bir öğrencinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla yerine getirdi.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşayan Kübra Çelebi, sosyal medyadan Vali Yavuz'un hesabına, "Vali amca sizden bir ricam var. Okula gidemediğim için canım çok sıkılıyor. El işi yapıyorum ama ipim bitti. Annem de dışarı çıkarmıyor. Siz bana yün ip alıp gönderir misiniz?" şeklinde mesaj yazdı.

Mesajı gören Yavuz, engelli öğrencinin yün ip isteğini hemen yerine getirerek, Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla engelli öğrencinin yün ipinin evinde kendisine teslim edilmesini sağladı.

Vefa Sosyal Destek Grupları, 6 bin 54 vatandaşın yardımına koştu

Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ikametlerinden kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın hizmetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart'ta çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın şimdiye 6 bin 54 vatandaşın talebini ve ihtiyacını yerine getirdiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları'nın faaliyete ve çalışmalarına başladığı günden bu yana 112 çağrı merkezine bin 658, 155 polis çağrı merkezine 2 bin 47, 156 jandarma çağrı merkezine 849, Kaymakamlıkların oluşturduğu merkezlere bin 822 olmak üzere toplam 6 bin 376 talep ve istek başvurusu yapıldı. Yapılan 6 bin 376 başvurudan, 6 bin 54'ü Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda görev alan emniyet, jandarma, sağlık, öğretmen, din görevlileri, belediye personelleri, Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından yerine getirildi."

Kaynak: AA