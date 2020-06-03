Ordu Valisi Yavuz, şehir dışından gelenlerin evlerinde izole olmalarını istedi Ordu Valisi Seddar Yavuz, il dışından gelen vatandaşların 14 gün süreyle kendilerini evlerinde izole etmelerini istedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, il dışından gelen vatandaşların 14 gün süreyle kendilerini evlerinde izole etmelerini istedi.

Vali Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin azaltılması, kontrollü sosyal yaşama dönülmesi sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin sahada denetimde bulundu.

Altınordu ilçesindeki semt pazarını gezen Yavuz, pazar içerisinde maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Belirlenen kurallara uygun davranmayan vatandaşlar ile satıcıları uyaran Yavuz, pazar giriş ve çıkış noktalarında görev yapan zabıta ve güvenlik görevlilerini de ikaz etti.

Yavuz, burada yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat kısıtlamasının sona ermesi üzerine memleketlerine gelenlerin 14 gün süreyle kendilerini evlerinde izole etmelerini istedi.

Salgının yayılmasını engellemek için yoğun çaba ve gayret sarf edildiğini ifade eden Yavuz, salgınla mücadelede bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmemesi için vatandaşların yapılan uyarılara ve belirlenen kurallara riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili mahalle muhtarlarına da mesaj gönderdiklerini anlatan Yavuz, muhtarlardan il dışından mahallelerine gelen vatandaşların sıkı takip edilmesini, evlerinde izole edilmelerinin sağlanmasını, aksi yönde hareket edenlerin güvenlik birimlerine bildirilmesini istediğini vurguladı.

Yavuz, asker uğurlamasında toplu organizasyon ve programların yasaklandığını anımsatarak, bu yasağa uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA