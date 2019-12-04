: Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

04.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:43

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önü

Polis ve polis araçlarından detaylar

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un il emniyet binasına gelmesi

Vali Seddar Yavuz'un makam aracı ile emniyet binasından ayrılması

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, olayla ilgili Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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