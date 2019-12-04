Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önü Polis ve polis araçlarından detaylar Ordu Valisi Seddar Yavuz'un il emniyet binasına gelmesi Vali Seddar Yavuz'un makam aracı ile emniyet binasından ayrılması ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı...

04.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:43

İl önü

ve polis araçlarından detaylar

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un il emniyet binasına gelmesi

Vali Seddar Yavuz'un makam aracı ile emniyet binasından ayrılması

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, olayla ilgili Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ordu Valisi Yavuz, Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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