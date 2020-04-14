Ordu Valisi Yavuz'dan Kovid-19 denetimleri Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Vali Yavuz, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbir kararlarıyla ilgili uygulamaları Ünye ve Fatsa ilçelerinde yerinde denetledi.

Ünye ilçesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Belediye ve Hükumet Caddelerini dolaşan Yavuz, market, mağaza, banka gibi yerler ile toplu taşıma araçlarını denetledi.

Yavuz, vatandaşları sosyal mesafe ile alınan tedbirlere dikkat edilmesi için uyardı.

Maskesi bulunmayan vatandaşlara maske de dağıtan Yavuz, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmamasını istedi.

Fatsa ilçesinde de denetim gerçekleştiren Yavuz, sokaktaki sosyal haraketliliğin azaltılması, vatandaşların maske takmalarının sağlanması, toplu taşıma araçları, market ve pazar yerleri için belirlenen kuralların kati şekilde uygulanması için kaymakamlara talimat verdi.

"Alınan tüm tedbirler toplumumuzun sağlığı içindir"

Vali Yavuz, denetimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2 günlük sokağa çıkma yasağının bittiğini belirterek, dün Altınordu, bugün de Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde maalesef sokaktaki sosyal hareketliliğin arttığını gözlemlediğine işaret etti.

Bu durumun, Kovid-19 salgınının yayılımını önleme çabaları açısından hiç de hoş bir görüntü oluşturmadığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Sokaklardaki sosyal hareketliliğin artması bulaşı artıracaktır. Bu zamana kadar verdiğimiz mücadeleye sekte vuracaktır. İlimiz için risk geçmiş değil. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bizim için kritik haftalar. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerekiyor. Evlerimizde izole bir şekilde bir müddet daha sabırla beklememiz gerekiyor. Ama görüyoruz ki havaların ısınmasıyla bazı vatandaşlarımız sokağa çıkıyorlar, geziyorlar. Bu çok yanlış bir davranıştır."

Yavuz, alınan koronavirüs tedbirlerine herkesin harfiyen uyması gerektiğini de vurgulayarak, "Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyideyi uygulamaktan asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mutlak süratle alınan tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'den, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlarımızın şimdiden zaruri ihtiyaçlarını karşılamalarını ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince evlerinde rahatça bir vakit geçirmelerini istiyoruz. Alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın ve toplumumuzun sağlığı içindir. Bu konuda herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir."

Kaynak: AA