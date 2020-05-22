Ordu Valisi Yavuz'dan deprem açıklaması Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki depreme ilişkin, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki depreme ilişkin, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından, Kandilli Rasathanesinin, Ordu'nun Ünye açıklarında 3.4 büyüklüğünde ölçülen depreme ilişkin paylaşımına yer verdi.

Vali Yavuz, "Kıymetli hemşehrilerim, geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, deprem bazı ilçelerden de hissedildi.

Kaynak: AA