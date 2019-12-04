Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var

04.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:36

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.

Yavuz, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının büyük olduğunu belirterek, Özdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diledi.

Olayın meydana geldiği dün saat 19.40'tan itibaren emniyet birimlerinin kendisinin koordinesinde çok yoğun bir mesai harcadığını belirten Yavuz, "Tüm kamera teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşkaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de saat 15.45 sularında otogar civarında yakalanmıştır." diye konuştu.

Yavuz, zanlının üzerinde suç aletiyle yakalandığını ifade ederek, "Bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde iki polis memurumuz da yaralanmıştır. Polislerimiz sağlık durumları çok şükür iyi, herhangi bir sağlık tehlikesi bulunmamaktadır." dedi.

Yapılan mülakatta katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır, daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur. Olay çok yönlü şekilde tarafımızdan incelenmekte, araştırılmaktadır. Dolayısıyla henüz tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulma süreci başta Emniyet Müdürümüz, güvenlik birimlerimiz, adli makamlarla iş birliği yaparak neticelenecektir."

Yavuz, bir gazetecinin, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde söylentiler olduğu yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Soru almamayı düşünüyordum ama şu aşamada bu tür konuların konuşulmasının hiçbir şekilde sürece bir katkısı yok, aynı zamanda zanlıyı bir ölçüde masum hale getirebilecek bir yaklaşım olarak nitelendiriyorum bunu. Çünkü zaten hükümlü bu şahıs, hükümlü olduğuna göre suç işleme ehliyeti var ama son durumu nedir, buna karar verecek olan da mülki ve adli makamlar değil sağlık kuruluşlarıdır."

Yavuz, başka bir gazetecinin zanlının daha önce hangi suçları olduğuna yönelik sorusuna, "Çok sayıda suç kaydı var, dolayısıyla bunları saymanın şu aşamada doğru olduğunu da düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Aynı gazetecinin, zanlının daha önce bir çocuğu öldürdüğü suçunun olduğu yönündeki sorusuna ise Yavuz, "Aynı zamanda sadece bu değil, 12 civarında suç kaydı var." yanıtını verdi.

Seddar Yavuz, süreçte kendilerine duyarlılık gösteren Ordululara da teşekkür etti.

Kaynak: AA