Ordu Valisi Yavuz Açıklaması

Ordu Valiliği görevine başlayan Vali Seddar Yavuz, şehrin menfaatlerini, kalkınmasını, gelişmesini, özellikle kucaklaşmanın sağlanmasını, gönüllerin alınmasını çok önemsediğini bildirdi.



Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın ile kentte görev yapan basın mensupları, Vali Yavuz'u makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Vali Yavuz, özellikle kamuoyunun tarafsız ve doğru haberlerle bilgilendirilmesini aynı zamanda kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini söyledi.



Karşılıklı anlayışın, bu şehrin menfaatlerinin korunmasının ve tanıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Çünkü bölgemizde turizm giderek artıyor. Sadece Ordu için değil, diğer bölge illeri için de bir destinasyon olarak görüyoruz. Bu anlamda da şehrimizin güzelliklerinin başta ülkemiz ve yabancı basın tarafından da takip edilmesi fevkalade önemli." dedi.



Ordu'nun, Karadeniz'in incisi olarak tabir edildiğine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:



"Yeşilin her tonunun bulunduğu, maviyle kucaklaştığı bir bölge burası. O yüzden güzelliklerimizi daha iyi paylaşabilmeliyiz. Biz de valilik olarak sizlerle birlikte tamamı ile işbirliği içerisinde bir çalışma yürütmeyi hedefliyoruz. Ortak akıl ve birlikte yönetim en önemli ilkelerimizden bir tanesi. İstişare kültürünü en iyi şekilde işleteceğiz ama bunu işletirken hiç bir zaman süreç odaklı bir yönetim anlayışımız olmayacak. Sonuç odaklı bir yönetim anlayışı olacak. Şehrin menfaatlerini, kalkınmasını, gelişmesini, özellikle kucaklaşmanın sağlanmasını, gönüllerin alınmasını çok önemsiyorum."



Yavuz, güzel bir hizmet anlayışı içerisinde olunacağını dile getirdi.



Dernek Başkanı Aydın ise kentte yer alan basın kuruluşları ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile gazeteciler sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.