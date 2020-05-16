Ordu Valisi Yavuz: "65 yaş üstü hariç vatandaşlar yarın evlerinde kalsın" Ordu Valisi Seddar Yavuz, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar haricindekilerin yarın evlerinde kalmasını istedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar haricindekilerin yarın evlerinde kalmasını istedi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını anımsattı.

Bu kişilerin uzun zaman sonra geçen hafta belli saatler arasında sokağa çıkarak gönüllerince vakit geçirdiğini belirten Yavuz, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ikinci kez yarın 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar. Kovid-19 salgınında risk altında olan bu vatandaşlarımızın, riskten uzak rahatça sokaklarda gezebilmelerine imkan sağlayabilmek amacıyla, onların sokağa çıkış saatlerinde diğer vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını özellikle istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşlıların bu süreçte büyük özveri ve fedakarlıkta bulunduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bizler de onlara anlayış göstererek, onlar için bu fedakarlığı çok görmeyelim. Gelin, pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında sokakları, caddeleri, parkları, meydanları onlara bırakalım. Onlar da riskten uzak gönüllerince, hoşça vakit geçirsinler. Hep birlikte onları mutlu edelim. Yaşlılarımıza hiçbir zaman saygıda ve hürmette kusur etmeyen kıymetli hemşehrilerimizin bu fedakarlıkta bulanacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA