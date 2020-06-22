Ordu Valisi Tuncay Sonel hızlı başladı Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başladığı ilk gün çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başladığı ilk gün çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli'den Ordu'ya atanan Vali Tuncay Sonel, bugün itibari ile göreve başladı. Sabah saatlerinde karşılama merasimi istemeden direkt olarak makamına geçerek çalışmalara başlayan Vali Sonel, hayırlı olsun dilekleri için kendisini ziyaret edenleri de ağırladı.

Ziyaretleri ve yoğun mesaisinin arasında çarşı esnafı ile bir araya da gelen Vali Tuncay Sonel, hayırlı işler temennisinde bulundu. Sokakta rastladığı çocuklara çeşitli hediyeler de veren Vali Tuncay Sonel, ilk günden Ordulu vatandaşların takdirini topladı. - ORDU

Kaynak: İHA