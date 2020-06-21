Ordu Valisi Tuncay Sonel'den kentteki ilk gününde şehit ailelerine ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Tunceli'den Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel, kente geldiği gün şehit ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Tunceli'den Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel, kente geldiği gün şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, şehirdeki göreve başladığı ilk gününde şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Sonel, 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Polis Özel Harekat Birol Yavuz ile 1998'de Bingöl Adaklı'da şehit düşen Jandarma Komando Er Ersin Şanlı'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Sonel, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ile 100 yaşındaki Nazile Kulaçoğlu ve annesiyle birlikte yaşayan Mert isimli genci de evinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Kaynak: AA