Ordu Valisi Sonel vatandaşlarla bir araya geldi

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda 168 kişinin sorunlarını dinledi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşlarla sohbet eden Sonel, üç ayların başlangıcında olunduğunu belirterek, herkesin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutladı.

Vali Sonel, her zaman vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, "Sizlerin Valiliğimize kadar gelerek bizlere iletmiş olduğunuz her türlü sorun, sıkıntı, talep ve şikayetlerine en kısa sürede çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bilmenizi isteriz." dedi.

Yaptığı el işi ürünlerini kendisine takdim eden Funda Aydoğan'ın bütün ürünlerini satın alan Sonel, aileleriyle gelen çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.