Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

AA - Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 138 kişinin sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.

Kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalışan Sonel, ilgili kurum müdürlerine iletilen sorunların çözülmesi talimatını verdi.

Sonel, geçimini simitçilikle sağlayan ve bir sorununu iletmek üzere toplantıya gelen Ferdi Beratlı'nın tezgahındaki simitleri satın aldı, buradaki vatandaşlara dağıttı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Sonel, "Biz bir aileyiz. Valiliğimizin kapısı sizlere açıktır. Bizlere ne zaman isterseniz ulaşma imkanına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Devletimizin güler yüzünü, şefkatini her zaman olduğu gibi sizlere hissettirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title