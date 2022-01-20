Ordu Valisi Sonel, vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda 128 kişiyle bir araya geldi.

Vali Sonel'in sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü Toplantısı devam ediyor.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 128 vatandaşı dinleyerek, kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinde de kendisine iletilen sorunların giderilmesi noktasında talimat veren Sonel, yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, vatandaşlarla bir araya gelmeye, dertlerine çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Valiliğimizin kapısı her daim açıktır. Bugün de yoğun katılımın olduğu Halk Günü toplantımızda vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulmanın mutluluğunu yaşadık, onların hayır dualarını aldık." dedi.