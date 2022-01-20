Ordu Valisi Sonel, vatandaşların sorunlarını dinledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Valisi Sonel, vatandaşların sorunlarını dinledi

Ordu Valisi Sonel, vatandaşların sorunlarını dinledi
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda 128 kişiyle bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda 128 kişiyle bir araya geldi.

Vali Sonel'in sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü Toplantısı devam ediyor.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 128 vatandaşı dinleyerek, kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinde de kendisine iletilen sorunların giderilmesi noktasında talimat veren Sonel, yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, vatandaşlarla bir araya gelmeye, dertlerine çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Valiliğimizin kapısı her daim açıktır. Bugün de yoğun katılımın olduğu Halk Günü toplantımızda vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulmanın mutluluğunu yaşadık, onların hayır dualarını aldık." dedi.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title