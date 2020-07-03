Ordu Valisi Sonel, Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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Ordu Valisi Sonel, Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ordu Valisi Sonel, Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu
03.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:44

Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sonel, ilçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Ünye Kaymakamlığını ve Ünye Belediyesini ziyaret eden Sonel, bazı kurumlar, üniversite ve organize sanayi bölgesine de giderek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaş ve esnafla sohbet eden Vali Sonel, Cumhuriyet Meydanı'nda simit satan görme engelli simitçi Mustafa Varilci'nin tüm simitlerini alarak vatandaşlara ikram etti.

Sonel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaralanan Gazi Cihan Odabaş ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın ailesine ziyarette bulundu.

Ünye Ticaret Borsası Toplantı Salonunda muhtarlarla tanışma toplantısına katılan Sonel, Ordu'nun her köşesinin hakikaten cennetten bir köşe olduğunu söyledi.

Sonel, hep birlikte Ordu için daha fazla neler yapabileceklerine yönelik uğraşacaklarını anlatarak, "Sizlerde muhtarlarımız olarak bizler için çok önemlisiniz. Sizler devletimizin en ücra köşesindeki temsilcilerisiniz. Vatandaşlarımızın hakikaten devlet adına ilk buluştuğu noktasınız." dedi.

Devletin şefkatini toplumun her kesimine göstermeye çalışacaklarını vurgulayan Sonel, "Bizler devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü yetim, öksüz evlatlarımıza, engelli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize ve gazilerimize, yaşlılarımıza, dedelerimize, ninelerimize, esnaflarımıza ve toplumun her kesimine göstermeye çalışacağız. Onlara devletimizin sıcaklığını ve şefkatini vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

Ordu ailesinin en önemli unsurlarından birinin de muhtarlar olduğuna dikkati çeken Sonel, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu işleri yürüteceğiz. Bunları yaptıktan sonra zaten Allah'ın izniyle her şey olacak. İstihdam başta olmak üzere turizm ve diğer branşlarda, her alanda biz Ordu'yu, hem Karadeniz'de ve Türkiye'de, hem de yurt dışında konuşulacak, söz sahibi yapacak iller arasına da getirmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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