Ordu Valisi Sonel şoför esnafıyla buluştu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şoför esnafının karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları dinledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şoför esnafının karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları dinledi.

Vali Sonel, Ordu Şoförler Odası Başkanı Adem Yavuz ile bir grup şoför esnafını Valilik Meclis Salonu'nda kabul etti.

Konuklarıyla sohbet eden Sonel, kırsal mahallelerden yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafının korsan taşımacılığın önlenmesi talepleri başta olmak üzere birçok konudaki şikayet ve taleplerini dinledi.

Burada konuşan Sonel, "Bizim önceliğimiz sizlersiniz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak bizim öncelikli görevimizdir. Bizim yapmamız gereken ne varsa, alınması gereken ne karar varsa sizler için yapmaya hazırız. Sizler ekmeğinizin peşindesiniz. Ordu ailemizin birer parçasısınız." dedi.

Kendisine iletilen konularla ilgili gerekli talimatları vereceğini vurgulayan Sonel, şöyle konuştu:

"Özellikle korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için gerekli kontrol ve denetimleri artıracağız. Tüm yasal yükümlülükleri yerine getiren ve devletimize vergisini ödeyen şoför esnafımızı, haksız kazanç sağlamak isteyenlere karşı korumak bizim görevimizdir. Bu konuda taviz vermeden gerekeni yapacağız. Şoför esnafımızın hakkını, hukukunu koruyacağız."

Yavuz ise şoför esnafını kabul edip dertlerini, sıkıntılarını dinlemesinden dolayı Vali Sonel'e teşekkür etti.

Şoför esnafının, salgın sürecinin mağdurlarından olduğunu belirten Yavuz, "Şoför esnafımız devletimize vergisini veriyor, belediyeye güzergah belgesi ve vize bedelini ödüyor. Ama bunları hiç yapmayan ve korsan taşımacılık yapanlarla mücadele etmek durumunda kalıyor. Bu konuda bize sahip çıkan ve destek olan Sayın Valimize tüm şoför esnafımız adına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli