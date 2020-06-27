Ordu Valisi Sonel, şehit annesi ile Bakan Soylu'yu telefonda görüştürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu Valisi Sonel, şehit annesi ile Bakan Soylu'yu telefonda görüştürdü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit annesi Emine Damcı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmesini sağladı.

Ordu Valisi Sonel, şehit annesi ile Bakan Soylu'yu telefonda görüştürdü
27.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:17

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit annesi Emine Damcı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmesini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, 2019 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın, Durugöl Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aileyle sohbet eden Sonel, "Allah sizlere sabır versin. Her zaman yanınızdayız, kapımız her daim sizlere açık. Bizleri de bir evladınız olarak görmenizi isteriz." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, Damcı'nın isteği üzerine Bakan Soylu'yu cep telefonundan görüntülü arayarak görüşmelerine aracı oldu.

Ordu'ya geldiğinde Vali Sonel ile kendilerini ziyaret edeceğini aktaran Bakan Soylu, "Allah bizi, sizlere karşı mahcup etmesin. Ellerinizden öpüyorum, dualarınızı eksik etmeyin." diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, daha sonra Tunceli'de 2017 yılında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan hakim Onur Alan'ın annesi Fatma ve babası Mahmut Alan'ı da evlerinde ziyaret etti.

Tunceli Valiliği görevi sırasında şehidin adının Ovacık Gözeler İlkokuluna verildiğini, ailesiyle de orada tanıştığını anımsatan Sonel, evlerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu Haber
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Safiye Soyman Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ordu Valisi Sonel, şehit annesi ile Bakan Soylu'yu telefonda görüştürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 17:22:19. #1.14#
title