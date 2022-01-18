Şehir aileleri ve gaziler: "Valimiz evladımız gibi her zaman yanımızda"

ORDU (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi tarafından alınan kararla onursal üye yapıldı. Şehit aileleri ve gaziler, Vali Tuncay Sonel'in her zaman evlatları gibi yanlarında olduğunu belirttiler.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler, kendilerine verdiği değer, gösterdiği yakın ilgi ve duyarlılığından dolayı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

Vali Sonel ile bir süre çeşitli istişarelerde bulunan Dernek Başkanı Nurettin Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, "Valimizin bizlere olan sürekli desteği, gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendisine teşekkür etmek istedik. Valimiz bizim de evladımız, kardeşimiz gibi her zaman yanımızda. Ayrıca, dernek yönetimi olarak almış olduğumuz kararla valimizi derneğimizin onursal üyesi yaptık. Bu ziyaretimizde de bu onursal üyelik belgesini takdim ediyoruz. Valimiz bizleri hiç yalnız bırakmıyor, Allah razı olsun kendisinden" dediler.

Şehit ailelerinin ve gazilerimizin bu anlamlı jesti karşısında duygulanan Vali Tuncay Sonel, "Vatanımızın birliğinin ve bütünlüğünün korunmasında gözlerini kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizin geride bıraktığı siz değerli emanetleri olan ailelerine, kahraman gazilerimize sahip çıkmak, sizlere hak ettiği değeri vermek, sorunlarınızla, sıkıntılarınızla ilgilenmek, bu ülkede yaşayan herkesin en önde gelen görevidir. Bizler bu ülkede, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların emanetleri olarak sizlere ve kahraman gazilerimize ne yapsak azdır. Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Sizler tarafından takdir edilmek, bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Sizler, bizim başımızın tacısınız. Devletimizin her makamı, her kapısı sizlere sonuna kadar açıktır" diyerek, dernek yöneticilerine teşekkür etti. - ORDU