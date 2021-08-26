Ordu Valisi Sonel, milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ü altınla ödüllendirdi
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Ordu Valisi Sonel, milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ü altınla ödüllendirdi

Ordu Valisi Sonel, milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ü altınla ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Spor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ü Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ü Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Mete Gazoz ile aynı kategoride 4. olan Yasemin Ecem Anagöz, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Sonel, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığı için Mete Gazoz'u ve Yasemin Ecem Anagöz'ü tebrik etti.

Vali Sonel, olimpiyat tarihinde okçulukta ilk kez altın madalya alan Mete Gazoz'un Türkiye'yi ve milleti sevince boğduğunu belirterek, sporculara başarılar diledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ise Vali Tuncay Sonel'in kendilerini Ordu'da misafir etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çocuklarımızın bu başarısı tabii ki ülkemize, milletimize çok büyük bir sevinç ve gurur yaşattı." dedi.

Okçuluk Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, elde edilen başarının Ordu'da paylaşılıyor olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz de Ordu'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu, çok güzel karşılandıklarını belirterek, herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Sonel, sporcuları Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi, federasyon başkanı Topaloğlu ise Sonel'e sporcuların Tokyo'da giydikleri formayı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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Ordu Valisi Sonel, milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ü altınla ödüllendirdi - Haberler Spor
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