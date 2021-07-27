Ordu Valisi Sonel, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi
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Ordu Valisi Sonel, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi

Ordu Valisi Sonel, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Vali Sonel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, salgının daha bitmediğini ifade etti.

"Rehavete kapılmayalım. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım." uyarısında bulunan Sonel, "Aşılarımızı da yaptıralım. Son 11 haftadır vaka sayımız düşük iken, bu hafta maalesef hızla yükselişe geçtik. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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