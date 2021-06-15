Ordu Valisi Sonel'den Vali Elban'a Ziyaret
ORDU VALİSİ SONEL'DEN VALİ ELBAN'A ZİYARETOrdu Valisi Tuncay Sonel, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.
ORDU VALİSİ SONEL'DEN VALİ ELBAN'A ZİYARET
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Elban, nazik ziyareti için Adanalı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.
Adana'ya dair genel değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.
Kaynak: Habermetre