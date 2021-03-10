Ordu Valisi Sonel'den sırası gelen vatandaşlara "aşınızı olun" çağrısı
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Ordu Valisi Sonel'den sırası gelen vatandaşlara "aşınızı olun" çağrısı

10.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:21
Ordu Valisi Sonel'den sırası gelen vatandaşlara

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, aşı sırası gelen tüm vatandaşların, 182'yi arayarak veya Sağlık Bakanlığının MHRS sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını mutlaka yaptırmalarını istedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, aşı sırası gelen tüm vatandaşların, 182'yi arayarak veya Sağlık Bakanlığının MHRS sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını mutlaka yaptırmalarını istedi.

Vali Sonel, salgınla mücadele çerçevesinde vaka sayılarının azaltılması amacıyla düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Bayram Gale, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen, kaymakamların da video konferansla katıldığı toplantıda, yürütülen ve yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve aşılama konuları ele alındı.

Sonel, burada yaptığı konuşmada, Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takviminin devam ettiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadelenin en etkili yolunun, aşı yaptırmak olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını ve sahada da yansımalarının görüldüğünü ifade eden Sonel, "Biz bir vatandaşımızı dahi bu illet salgın yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Her bir insanımız bizim için kıymetli ve değerlidir." dedi.

Sonel, bu sebeple aşı sırası gelen tüm vatandaşların, hemşehrilerinin 182'yi arayarak veya Sağlık Bakanlığının MHRS sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını mutlaka yaptırmalarını istediklerini vurgulayarak, "Kırsal kesimde yaşayan dede, ninelerimize de muhtarlarımız, imamlarımız, onların yakınları randevu almaları konusunda yardımcı olsunlar. Aşılanmayan tek bir vatandaşımız dahi kalmasın. Bu konu çok önemli." diye konuştu.

Sağlık Müdürü Kasapoğlu ise aşının koruyuculuk özelliğine dikkati çekerek, "Bizim sahadaki gözlemlerimiz, aşı olan kişilerin hastaneye gelmedikleri, aşı olan kişilerin yoğun bakıma girmediklerini gördük. O yüzden biz 65 yaş hedef nüfusumuzun şu anda yüzde 72'sini aşıladık. Geri kalan yüzde 28'lik bölümü de inşallah hep beraber halledeceğimizi ümit ediyorum. Bu konuda herkesten destek ve yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aydın, vakaların anlık ve günlük olarak analiz edildiğini, risk oluşturan durumları anlık tespit ederek, buna göre tedbirler geliştirildiğini aktardı.

Vali Sonel'in sağladığı ilave araç ve personel desteği ile filyasyon ekiplerinin sayısının arttırıldığını, daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde filyasyon çalışmalarının yürütüleceğini kaydeden Aydın, aşılama çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi.

Aydın, "Pandemiyle olan mücadelemizde, filyasyonlar, izolasyonlar, denetimler hepsi aşıya kadar insanlarımızı koruyabilmek içindi, savunabilmek içindi. Ama şu anda elimizde çok güçlü bir silahımız var, o da aşılama. Biz artık bu silaha sahibiz. Devletimiz bizim için bu aşıyı temin etti, ücretsiz bir şekilde de bize sundu." değerlendirmesinde bulundu.

Şu andaki esas hedeflerinin, hedef yaş gruplarının bir an önce tamamının aşılanması olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki aşılanan kişilerde ölüm oranları çok çok düşük. Aşılama yapılarak, ölümlerin bu şekilde önüne geçilmesini istiyoruz. Şu ana kadar aşılanan kişide ölüm vakası görmedik. Dolayısıyla aşılama bu açıdan bizim için hayati öneme haiz. Bir an önce de hedef yaş gruplarımızın, özellikle de 60 yaş üstü riskli bireylerimizin aşılanmasını istiyoruz. MHRS üzerinden veya 182'yi arayarak vatandaşlarımız randevu almak suretiyle sağlık kurumlarımıza başvurabilirler. Gerek aile sağlığı merkezlerimize, gerek hastanelerimizde aşı uygulama birimlerimiz var. Tüm vatandaşlarımız buralardan randevu alarak yararlanabilirler."

Kasapoğlu ve Aydın, Kovid-19 çalışmaları hakkında Vali Sonel ile kaymakamlara bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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